Auto centra in pieno uno scooter sull’Aurelia: un ferito e traffico in tilt

Albenga/Ceriale. Grave incidente stradale sulla via Aurelia nel tratto tra Ceriale e Albenga.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13.00 di oggi, si è verificato uno scontro tra uno scooter Scarabeo e un’auto modello Dacia: il conducente dello scooter è rimasto ferito a seguito dei traumi riportati nell’impatto e nella successiva caduta a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di 118, militi della Croce Bianca albenganese e della polizia stradale: l’azione dei soccorritori e dei sanitari è ancora in atto. Il ferito è un uomo, per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita ma a preoccupare, in particolare, la frattura di un arto. Nessuna conseguenza fisica, se non un grande spavento, per la donna alla guida della Dacia.

L’incidente sta provocando grosse ripercussioni alla viabilità con code e forti rallentamenti in entrambe le direzioni e traffico letteralmente in tilt. Dopo diversi minuti di paralisi totale, con la chiusura della strada, l’Aurelia è stata riaperta e il flusso viario sta riprendendo la sua normalità.

Secondo una prima ricostruzione sulla dinamica dell’incidente, il ciclomotore stava procedendo da Albenga in direzione Ceriale, mentre la vettura stava uscendo da una strada laterale per immettersi sull’Aurelia, forse senza accorgersi del sopraggiungere dello scooter: l’impatto è stato molto violento.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale: sono in corso i rilievi e gli accertamenti sulle cause e responsabilità dello scontro tra i due mezzi coinvolti nel sinistro stradale.