Albenga, il progetto del nuovo polo scolastico: “Spazio multifunzionale e sostenibilità ambientale”

Albenga. E’ in via di definizione la firma del contratto per l’inizio della progettazione del nuovo polo scolastico di Albenga, che sorgerà dalle “ceneri” dell’ex caserma Turinetto.

Dopo il via al cantiere per i lavori di demolizione della caserma in carico alla ditta Igeco (appalto da 2mln di euro), parallelamente dovrebbe prendere il via anche la fase di progettazione, che sarà eseguita dalla Politecna Europa srl di Torino, progettazione che andrà di pari passo alla medesima demolizione in modo da valutare quali aspetti dell’ex caserma Turinetto conservare, inglobare ed eventualmente valorizzare nell’ambito del complessivo intervento di edilizia scolastica.

Il layout progettuale terrà conto del concorso di idee attraverso il quale, grazie al progetto “scuole innovative”, Albenga ha ottenuto il finanziamento di 10 milioni di euro. È inoltre intenzione dell’amministrazione comunale coinvolgere gli studenti del territorio che avranno modo di proporre idee e suggerimenti da sottoporre ai progettisti.

Pietro Putetto e Luca Giacosa, soci fondatori di Politecna Europa, spiegano: “Ci siamo concentrati su due concetti: multifunzionalità e sostenibilità”.

“Progetteremo uno spazio scolastico all’insegna della polifunzionalità educativa, sportiva e sociale. Nella gara di progettazione che abbiamo vinto ci siamo concentrati sui materiali e su risparmio e ottimizzazione energetica, perché non si può più progettare qualcosa senza tenere conto della responsabilità che abbiamo nei confronti del pianeta. Da qui, la scelta di progettare in modo funzionale la scuola attraverso l’utilizzo di tecnologie e materiali duraturi che andranno a limitare gli interventi di manutenzione”.

“Trasformare una caserma in una scuola, soprattutto oggi, ci rende ancora più orgogliosi del risultato” concludono.

Adesso parte il percorso di progettazione che vedrà la trasformazione di un’area destinata ad una caserma in uno spazio completamente nuovo, fruibile dalla cittadinanza e dai giovani studenti che frequenteranno l’atteso nuovo polo scolastico ingauno.