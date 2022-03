Albenga, entro il 30 giugno la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno

Albenga. Il comune di Albenga ricorda che il periodo di applicazione dell’imposta di soggiorno è dal 1 Aprile 2022 al 31 Ottobre 2022.

Si comunica inoltre che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180,comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, la scadenza e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale dovrà avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l’anno precedente, e dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Pertanto, nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dall’articolo 180 del D.L. n. 34/2020, permane l’obbligo di comunicazione e versamento periodico delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.

Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, mentre in caso di omesso,ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni di cui al all’articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, ai sensi dell’art.11 del regolamento dell’Imposta di Soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.03.2021.

Tutte le info qui.