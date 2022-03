Albenga, Crosetto (Fdi): “Schierati dalla parte della comunità in difesa dell’ospedale”

Albenga. “E’ legittimo manifestare affinché venga garantito il diritto alla salute”. Lo afferma Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia, dopo che associazioni e comitati cittadini hanno intenzione di promuovere iniziative anche eclatanti in vista della Milano Sanremo, corsa ciclistica in programma sabato 19 marzo.

Precisa Crosetto: “L’evento sportivo, ripreso dalle telecamere della Rai, rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio e anche la protesta dei cittadini del comprensorio albenganese che ritengono ingiustificato l’atteggiamento del governatore Toti che ha negato la possibilità di riaprire il pronto soccorso del Santa Maria di Misericordia. Quindi ci schieriamo con gruppi e cittadini che hanno intenzione di inscenare manifestazioni in occasione di una gara che da sempre rappresenta un volano per il turismo della Riviera di Ponente”.

“Giusto quindi tenere alta l’attenzione su un tema di grande interesse per la collettività. Inoltre chiediamo all’amministrazione comunale di Albenga di convocare periodicamente commissioni e riunioni eventualmente allargate anche agli altri sindaci del comprensorio per studiare e condividere azioni che possano raggiungere obiettivi utili per la nostra comunità territoriale”.