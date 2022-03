Albenga, collaborazione tra pubblico e privato per gli eventi primaverili: 12 gli sponsor

Albenga. Numerose le adesioni alla ricerca sponsor (di natura finanziaria e tecnica) lanciata dal Comune di Albenga per sostenere le attività e gli eventi a calendario nella Città delle Torri ormai pubblicato sul sito Scopri Albenga e stampato su pieghevole che può essere ritirato presso l’ufficio IAT di Piazza del Popolo e quello centrale sotto la Torre Civica (inoltre è in corso di distribuzione presso le strutture ricettive).

Il bando rimarrà aperto tutto l’anno e in base alla stagione degli eventi che ognuno vorrà sponsorizzare vi sarà un termine temporale entro il quale manifestarsi.

Le adesioni ricevute dal Comune fino ad oggi, volte a sostenere gli eventi della primavera ingauna, nel dettaglio vedono sei sponsor economici e sei sponsor tecnici.

SPONSOR ECONOMICI

COOP LIGURIA – TOP SPONSOR

ECOGRID – OFFICIAL SPONSOR

PEIRANO BIBITE – OFFICIAL SPONSOR

PERICOLI TERMOTECNICA – OFFICIAL SPONSOR

RB PLANT – OFFICIAL SPONSOR

VIGO GEROLAMO – SUPPORTER SPONSOR

SPONSOR TECNICI

CERRUTI – MAIN SPONSOR

FENOGGIO AUTOTRASPORTI – TOP SPONSOR

GAMBETTA – TOP SPONSOR

MICHELINI – TOP SPONSOR

MONTINA – TOP SPONSOR

MEWES – OFFICIAL SPONseSOR

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Riscontro positivo quello ricevuto dagli imprenditori e dalle aziende del nostro territorio che hanno deciso di investire negli eventi a calendario dimostrando di essere consapevoli che, in sinergia, si può fare sempre meglio e sempre di più. La realizzazione di eventi porta un riscontro positivo sia in termini di numero di turisti che di visibilità il che genera un indotto per l’intera economia territoriale. Investire nei diversi settori che stiamo sviluppando (cultura, enogastronomia outdoor, intrattenimento, con iniziative alle quali saranno presenti grandi nomi del panorama sportivo mondiale, cantanti e autori di fama nazionale e non) significa offrire nuove opportunità per la nostra città a 360°.”

“Un ringraziamento doveroso – aggiunge il vicesindaco Alberto Passino – va alle aziende del territorio che hanno voluto sostenere gli eventi primaverili, primo fra tutti Fior d’Albenga, la sinergia pubblico privato, anche negli eventi può dare sempre più basi solide ad un’economia turistica, che la città di Albenga mira a consolidare e accrescere giorno dopo giorno”.

Si ricorda che le aziende che volessero sostenere le attività e gli eventi del Comune (per la stagione estate – autunno – inverno) e veicolare la propria immagine sulle locandine e i canali comunali possono presentare le proprie proposte di sponsorizzazione attraverso modulo scaricabile a questo link.

Le domande dovranno indicare la o le stagioni degli eventi, la natura della sponsorizzazione (finanziaria, tecnica o entrambe) e il relativo valore economico. Il modulo dovrà essere invitato all’ufficio protocollo: protocollo@pec.comune.albenga.sv.it così come descritto nell’avviso pubblico. Per info contattare l’Ufficio turismo 0182 562244/261; e-mail: turismo@comune.albenga.sv.it

Gli eventi di marzo

Gli eventi di aprile