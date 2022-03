Albenga. Celebrazioni oggi in piazza 4 novembre ad Albenga, in occasione del 17 marzo, giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera e 161° anniversario dell’Unità d’Italia.

Alla presenza di autorità civili, militari, associazioni combattistiche, del vice sindaco Passino e degli assessori Vannucci e Pollio, il sindaco Riccardo Tomatis ha celebrato la giornata dedicata all’Unità d’Italia leggendo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e affrontato una breve riflessione.

Erano presenti anche gli studenti di via degli Orti che hanno letto testi della spigolatrice di Sapri. Dice il sindaco: “Un momento di raccoglimento importante vista la situazione che stiamo vivendo in Italia e nel mondo intero”.

“Momenti come questi devono essere sempre più valorizzati per recuperare quello spirito patriottico, da non confondere però con il nazionalismo, che ha valenze assolutamente negative per cui spesso per questa ragione si verificano guerre e drammi per l’umanità”.

“In un periodo così dobbiamo avere una condivisione di idee e opinioni sull’unità d’Italia dell’inno e della Bandiera”, ha concluso.