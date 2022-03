Albenga, biker 13enne ferita dopo una caduta: trasportata al Gaslini

Albenga. Una brutta caduta nel tardo pomeriggio di oggi per una giovane biker 13enne.

L’incidente è avvenuto a Campochiesa, nell’albenganesem, intorno alle 18.00. Restano ancora da appurare le cause esatte della caduta, nella quale la 13enne ha riportato il trauma del bacino ed altre ferite sul resto del corpo.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e dell’automedica del 118. Dopo le prime cure, considerata la situazione clinica riscontrata, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Gaslini di Genova.

Secondo quanto appreso, comunque, le sue condizioni non sono giudicate gravi e la giovane non è in pericolo di vita.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.