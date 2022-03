Albenga, biblioteca comunale e diocesana insieme per costruire una serie di eventi per il 2023

Albenga. Si è svolto ieri presso la biblioteca comunale di Albenga un incontro tra Valeria Moirano, responsabile della biblioteca diocesana di Albenga, i responsabili della biblioteca Comanedi Riccardo Musso e Fabio Risso, per il Comune il funzionario responsabile Selene Pollini e la consigliere comunale Martina Isoleri.

“Tante le iniziative pensate per il prossimo anno – spiegano dal Comune ingauno -. Su tutte l’intento di voler costruire, insieme, una serie di eventi anche per il 2023 e progettare la giornata internazionale dell’alfabeto Braille. Non mancherà uno sguardo e un’attenzione particolare al fondo Don Balletto, fiore all’occhiello della biblioteca ingauna”.

“Desidero ringraziare Selene Pollini e tutti i dipendenti per il grande sforzo che stanno portando avanti per offrire all’utenza un servizio sempre più di qualità. Invito tutti i cittadini a cogliere le occasioni culturali proposte dalle biblioteche e dalle associazioni presenti sul nostro territorio” afferma la consigliera Isoleri.