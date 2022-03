Albenga, Aria Nuova raccoglie 1000 firme in poche ore per l’ospedale: “Non ci fermeremo”

Albenga. “Albenga c’è!!!!! In poche ore raccolte quasi 1000 firme e non ci fermeremo”. Lo fa sapere Diego Distilo a nome del gruppo Aria Nuova per Albenga, che oggi è in piazza con un gazebo nel quale vengono raccolte adesioni a sostegno della riapertura del pronto soccorso.

Dopo il rinvio di ieri (a causa del vento), oggi in poche ore sono state raccolte tantissime firme. “Andremo avanti in tutto il comprensorio – fanno sapere dal gruppo – presentando al presidente Toti le firme per la richiesta di apertura di un punto di prima emergenza”.

Ma non solo: obiettivo del gruppo è anche chiedere “la rivalutazione dell’organizzazione sanitaria della provincia di Savona, ridando all’ospedale di Albenga il ruolo che merita e la riapertura del pronto soccorso”.