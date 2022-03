Albenga, al Seminario la conferenza “Madre Rubatto. Una vita dedicata a Dio e agli uomini”

Albenga. È ormai imminente la Canonizzazione della beata Maria Francesca di Gesù, al secolo Anna Maria Rubatto, apostola della carità e fondatrice della Suore terziarie cappuccine di Loano, conosciute semplicemente come le “Suore di Madre Rubatto”.

Nata a Carmagnola il 14 febbraio 1844, la beata si trasferì presto a Loano dove emise i voti religiosi, dedicandosi alla fondazione del nuovo Istituto e alla carità verso i bisognosi. In seguito, si recò in Uruguay e proseguì la sua opera di evangelizzazione fino al 6 agosto 1904, giorno in cui rese la sua anima a Dio.

Il riconoscimento canonico della miracolosa guarigione di un giovane di Colonia (Uruguay), ottenuta per intercessione di Madre Rubatto, ha concluso il suo cammino verso la gloria degli Altari, che presto verrà ufficialmente sancita dal Santo Padre.

In vista di tale evento, che coinvolgerà tutta la Chiesa di Albenga-Imperia, l’Ufficio diocesano Pellegrinaggi e la Biblioteca diocesana organizzano la conferenza dal titolo “Madre Rubatto. Una vita dedicata a Dio e agli uomini”, a cura della relatrice Annamaria Villa, che si terrà sabato 26 marzo, alle 17, presso la Sala delle Conferenze del Seminario, via G. Galilei 36.