Alassio, un team interno all’amministrazione per l’efficientamento energetico

Alassio. Un gruppo di lavoro per l’efficientamento energetico per il Comune di Alassio per valutare le proposte pervenute sul tema della riqualificazione energetica a 360 gradi. Melgrati: momento delicato impone una seria valutazione per individuare una soluzione funzionale ed efficiente per la gestione della pubblica illuminazione, delle spese energetiche relative agli immobili di proprietà dell’ente ed all’introduzione di servizi di smart city sul territorio.

Al momento sono due le proposte spontaneamente pervenute al Comune di Alassio in tema di efficientamento energetico. Se i venti di guerra e le ricadute in tema di approvvigionamento di combustibili naturali, rendono il tema di assoluta attualità ed emergenza, l’Amministrazione Melgrati Ter da tempo sta valutando soluzioni per una gestione più innovativa e smart della pubblica illuminazione e di riqualificazione energetica.

L’attuale contratto per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione stipulato con la società ENEL So.L.E. S.r.l. nell’ambito della relativa Convenzione ministeriale Consip, è in scadenza e l’Ente intende valutare le soluzioni più vantaggiose per la gestione del servizio nell’interesse della città e del miglior servizio alla cittadinanza.

Due dunque le proposte ad oggi depositate al protocollo cittadino: la prima è quella di Enel X Italia S.r.l. di Roma ad oggetto “Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all’erogazione di servizi Smart City”. La società propone la propria candidatura per essere nominato Promotore ai fini dell’affidamento della Concessione per lo svolgimento dei servizi di riqualificazione energetica, adeguamento tecnologico e normativo, fornitura dei vettori energetici, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e per la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all’erogazione di servizi Smart City. La seconda è quella congiunta delle società Santa Teresa LRE S.r.l., Antas S.p.A. e Ardea S.r.l. ad oggetto “Proposta per l’affidamento tramite project financing della concessione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento degli impianti di Illuminazione Pubblica ed edifici comunali del Comune di Alassio con predisposizione degli stessi ai servizi di Smart City

​”L’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – intende volgere l’azione amministrativa al conseguimento di obbiettivi quali la riacquisizione in proprietà di tutte le infrastrutture legate alla pubblica illuminazione che insistono sul territorio comunale al fine di ottenere una gestione unificata degli impianti e di poter conseguentemente decidere e definire la modalità di esternalizzazione del servizio; procedere ad una completa revisione degli impianti con il completamento delle attività di sostituzione delle lampade tradizionali con sistemi illuminanti più recenti; l’ammodernamento degli impianti più datati e l’eventuale ampliamento nelle zone meno coperte. Non solo: vorremmo realizzare un sistema di telegestione che permetta un miglior controllo dell’illuminazione, dei relativi costi e dei guasti sulle linee o sui corpi illuminanti; ridurre i costi derivanti dai consumi elettrici e dalla manutenzione degli impianti; effettuare un’azione di efficientamento energetico presso i principali immobili di proprietà dell’Ente il tutto utilizzando le economie per realizzare servizi di smart city sul territorio.”

“Per fare questo – aggiunge Melgrati – è necessaria una valutazione sotto tutti gli aspetti, soprattutto in termini economico-finanziari, delle proposte pervenute e delle eventuali altre proposte analoghe che possano giungere nel prossimo futuro. Abbiamo pensato così di costruire un gruppo di lavoro, interno all’Ente, al quale demandare la valutazione delle proposte di progetto di finanza inerenti la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento degli impianti di Illuminazione Pubblica e dei servizi di efficientamento energetico”

Il team di lavoro sarà sotto il coordinamento e la supervisione del Segretario Comunale, D.ssa Roberta Ramoino e si avvarrà delle professionalità dell’arch. Raffaella Bonfiglio, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, del geom. Marco Maglietti, responsabile dell’Ufficio Manutenzione, del p.i. Davide Furia Responsabile del Servizio Attività Informative, della rag. Aurelia Scormito, Responsabile dell’Ufficio Utenze, della dott.ssa Lorella Rivaroli, responsabile dell’Ufficio Gare e dell’avv. Simone Contri, responsabile dell’Ufficio Avvocatura.

“Tenuto conto della delicatezza del momento – prosegue il primo cittadino di Alassio – dell’importanza riconosciuta da questa Amministrazione alle proposta presentate, e, al tempo stesso dell’innovazione che la proposta rappresenta per il diretto coinvolgimento di soggetti privati nel finanziamento e nella gestione di opere pubbliche, attraverso il ricorso e l’attivazione di strumenti di finanza innovativa, si ritiene utile fornire quale atto di indirizzo al gruppo di lavoro, di avvalersi, qualora ritenuto necessario, dell’ausilio delle professionalità specialistiche di supporto che dovrà fornire specifici indirizzi ed indicazioni al gruppo di lavoro e ai rispettivi Servizi Comunali al fine di consentire a questa Amministrazione Comunale la scelta ponderata di una soluzione funzionale ed efficiente per la gestione della pubblica illuminazione, delle spese energetiche relative agli immobili di proprietà dell’ente ed all’introduzione di servizi di smart city sul territorio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa”.