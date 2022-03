Alassio, si lavora sul bando per la gestione della Residenza Protetta Giacomo Natale

Alassio. Nell’aprile del 2015, con apposita determina dirigenziale, a seguito di apposita gara, la gestione della Residenza Protetta Giacomo Natale e dell’attiguo Centro Diurno per Anziani, veniva affidata, per la durata di sette anni alla Ditta Sereni Orizzonti S.p.A di Udine, mandato che andrà a legittima scadenza il 30 aprile prossimo.

“In questi giorno abbiamo approvato la delibera di indirizzo per poi pubblicare il bando di gara per l’assegnazione del servizio della Giacomo Natale – spiga Franca Giannotta, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – Una delibera che è il frutto di numerose riflessioni, in considerazione delle numerose difficoltà riscontrate a seguito della pandemia, e con la consapevolezza del periodo di crisi che ne è scaturito. Abbiamo così pensato, accanto ai requisiti di professionalità già previsti di far pagare il canone al nuovo gestore a partire dal secondo anno di gestione”.

“E’ un modo per agevolare la presentazione delle proposte, rendendo più appetibile l’offerta e garantire così un proseguo del servizio senza vacatio gestionale. Vorremmo rassicurare quindi i famigliari dei nostri ospiti che stiamo facendo tutto il possibile per garantire e che stiamo predisponendo tutto l’iter con grande solerzia in modo da avere un nuovo gestore in tempi brevi”.

Tra le richieste nel nuovo capitolato la previsione di elementi capaci di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e maggiore efficienza ambientale; l’attenzione particolare alla stabilità e continuità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto della concessione e la valorizzare della conoscenza e integrazione delle reti dei servizi territoriali e della collaborazione con l’associazionismo e il volontariato locale; ma anche l’impegno ad una invarianza delle rette per tutta la durata della concessione e la richiesta di sconto sulle rette degli attuali ospiti residenti e per i futuri ingressi di residenti, autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, per i quali non vi è integrazione della retta da parte del Comune e sulle rette del centro diurno, sempre per i residenti.

“La determina a contrarre – conclude Giannotta – indicherà attraverso il disciplinare di gara i requisiti partecipativi richiesti che saranno tali da consentire una qualificata partecipazione di concorrenti con capacità economica e tecnica-professionale adeguate e proporzionate all’oggetto del contratto”.