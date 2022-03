Alassio, movimentatore si rovescia in un cantiere

Alassio. Il fatto è accaduto questa mattina ad Alassio, in un cantiere in via Neghelli: per cause ancora da stabilire, i sostegni hanno ceduto e così un movimentatore telescopico si è rovesciato andando a urtare i ponteggi dell’edificio in costruzione.

La macchina operatrice si è pericolosamente inclinata e si è appoggiata al cantiere, senza però fortunatamente creare danneggiamenti o feriti tra gli operai del cantiere.

Il recupero del mezzo è stato complicato non solo dalla pioggia battente di queste ore, ma anche dalla difficoltà nel raggiungere e agganciare il mezzo con una gru: l’area, infatti, è molto ristretta e non c’è spazio per operare.