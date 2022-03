Alassio: domani parte la seconda fase del ripascimento della spiaggia, si concluderà a maggio

Alassio. Domani, lunedì 14 marzo, inizierà la seconda fase del ripascimento della spiaggia di Alassio. “L’area del cantiere è già destinata, aspettiamo la nave il cui posizionamento dipende dalle condizioni meteo marine”, attacca Angelo Galtieri, vice sindaco e assessore al turismo, che segue l’iter della pratica con gli assessori competenti.

Questo secondo passaggio dovrebbe terminare entro i primi di maggio, e vale dunque la pena ricapitolare, proprio con Galtieri, finalità, tempi e modi degli interventi che dovrebbero riportare la spiaggia della perla della Riviera all’antico splendore.

Spiega: “Il primo intervento c’è stato tra febbraio e maggio del 2021, grazie ai fondi assegnati dalla protezione civile per la devastante mareggiata del 2019. L’obiettivo è quello di proteggere l’abitato di Alassio dalle mareggiate alzando di circa mezzo metro la spiaggia e aumentandone la profondità di circa dieci metri. I fondi ci sono stati assegnati per questo, ma ovviamente ne trarranno vantaggio anche le attività degli stabilimenti balneari”.

Continua Galtieri: “La sabbia proviene da una cava sotterranea individuata, grazie a studi precisi, tra il porto e l’Isola Gallinara. Abbiamo così evitato, come è successo altrove, di ‘importare’ sabbia ben diversa da quella che ha reso celebre la nostra spiaggia. Nel 2021 siamo già intervenuti su tutto il litorale, con un occhio particolare tra il torrione e l’Hotel Milano. Ora faremo il bis per tutta la spiaggia, una sorta di ‘rabbocco’ grazie a 120 mila metri cubi di sabbia”.

Ma non sarebbe stato meglio prima realizzare la diga soffolta, che costituirà il terzo, ultimo e decisivo intervento? Risponde Galtieri: “In effetti la burocrazia ci ha condizionato, ma i tempi sarebbero stati più lunghi e comunque la protezione civile ci ha indicato come priorità la protezione dell’abitato. Faremo la diga nel 2023. Aspettiamo anche le decisioni della Regione, con cui siamo in contatto e da cui dipende il Demanio marittimo, in attesa che vengano ridefiniti i fondi residui. Nel frattempo realizzeremo insieme uno studio per scegliere la soluzione migliore: un’unica diga, a testuggine, il modo per sistemare i massi e dove farlo”.

Sulla sistemazione dell’arenile cosi conclude Galtieri: “Ora usciamo dalla fase della sicurezza, con l’intervento del 2023 avremo un risultato fantastico, sperando ovviamente, non fosse altro che per il calcolo delle probabilità, che nel frattempo ci siano evitate disastrose mareggiate”.

Già che ci siamo, Galtieri, può farci una previsione sulla stagione turistica alle porte? “Inutile spiegare – risponde – che sarà molto complicata, tra la pandemia che sta tramontando, ma per la quale non bisogna abbassare la guardia, e la guerra che ha portato rincari energetici insopportabili per hotel e ristoranti. A questo proposito non posso che essere d’accordo con Carlo Scrivano degli albergatori quando afferma che abbiamo bisogno di ristori subito”.

Conclude il vice sindaco di Alassio: “Non avremo ovviamente i russi, che comunque da noi rappresentavano una nicchia anche se economicamente rilevante. Le prenotazioni per Pasqua saranno una spia importante, qualche segnale positivo c’è. Da noi un serbatoio decisivo è costituito sempre dagli eventi, che riempiono gli alberghi, mentre il problema principale è costituito dai cantieri sulle autostrade che rappresentano un freno agli arrivi, un’autentica vergogna”.