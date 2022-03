Alassio, settore turistico a confronto: “Covid, guerra e rincari, è il momento delle garanzie per le imprese”

L’amministrazione comunale di Alassio in collaborazione con il circolo cittadino di Fratelli D’Italia “Baia del Sole” organizza un confronto con tutte le categorie del settore turistico e commerciale del tessuto cittadino che avrà luogo mercoledì 2 marzo, alle ore 10:30, presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della biblioteca civica alassina.

L’incontro sarà moderato dal Destination Manager del Comune di Alassio e si articolerà su temi quali “La ripresa del turismo in Liguria e a livello nazionale – le iniziative a livello locale e regionale”; “Incentivi e bandi per sostenere le imprese turistiche dopo la pandemia a livello regionale ed europeo” e “La salvaguardia delle imprese balneari dopo la sentenza n. 17/2021 in adunanza plenaria del Consiglio di Stato e iniziative a livello regionale, nazionale ed europeo”.

Saranno presenti, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione Melgrati Ter, l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino, l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, il consigliere regionale Stefano Balleari e, in videoconferenza anche l’europarlamentare Carlo Fidanza.

“L’idea – spiegano dall’amministrazione Melgrati Ter – è di creare una sinergia d’intenti delle istituzioni, ad ampio raggio nel segno del rilancio economico e turistico in un momento molto critico della nostra storia, che registra dopo due anni di pandemia, un conflitto che potrebbe cambiare il volto dell’Europa”.

A tenere banco, tuttavia, resterà il tema cruciale della riforma del demanio marittimo e il via alle gare pubbliche per le spiagge dalla stagione 2024. E’ in corso di definizione l’iter parlamentare e la richiesta da parte dei balneari è quella di inserire emendamenti specifici di tutela e sostegno alle imprese del settore, molte delle quali a gestione familiare.

Tra l’altro, nel breve periodo, c’è comunque da affrontare la stagione estiva in arrivo, con le preoccupazioni di forti ricadute e contraccolpi economici e quindi di possibilità di vacanze e presenze negli stabilimenti balneari liguri, savonesi e della nostra riviera.