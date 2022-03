Alassio, appello per ritrovare il micio Asch

Alassio. “Aiutatemi a ritrovare Asch”. E’ questo l’appello di Patrizia Peirano ai microfoni di Ivg.

“Asch è uno splendido esemplare di gatto maschio castrato di razza bengala, manca da casa da ieri mattina. I miei suoceri sono molto anziani e sono davvero in ansia per lui, anche se già tre anni fa era scappato e recuperato, era stato infatti avvistato nella zona vicino casa. Per loro che hanno 92 e 84 anni Asch costituisce un punto di riferimento affettivo davvero importante. Hanno un giardino e da lì, nella zona Palalassio-scuole alberghiere, se n’è andato ed è da ieri mattina che non torna a casa”.

Il micio ha il microchip. Chiunque lo vedesse è pregato di chiamare Patrizia al numero 3346012071.