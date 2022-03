Tutto pronto per la disinfestazione a Finale, sindaco: “Crescente esigenza ed effettiva necessità”

Finale Ligure. Le operazioni di derattizzazione e la disinfestazione dell’intero territorio a Finale Ligure è stato affidato alla ditta specializzata Stea srl. Si tratta di un incarico triennale che varrà circa 30 mila euro.

Come spiega l’amministrazione Frascherelli, il servizio consiste “nel distribuire, controllare e reintegrare idonee esche ratticide/topicide consentite all’uso dal Ministero della Sanità, pronte all’uso, non tossiche e/o pericolose per altri animali domestici. La ditta affidataria avrà cura di ispezionare e di rifornire periodicamente anche in base alla stagionalità tutte le trappole presenti”.

Le attività di disinfestazione ordinaria da possibili focolai di sviluppo di insetti saranno effettuate soprattutto nei centri storici e con almeno due trattamenti mensili da maggio a ottobre (termonebbiogeno per deblatizzazione per sanificare linee fognarie e raccolta acque).

La ditta, secondo accordi, dovrà essere operativa in condizioni di pronto intervento entro 24 ore dalla eventuale richiesta degli uffici comunali. Tali interventi inoltre saranno mappati e monitorati nel tempo.

“Nella sua semplicità tale servizio risponde a una crescente esigenza e una effettiva necessità legata alla pubblica igiene e salute della nostra città – esprime il sindaco Ugo Frascherelli -. Tale percorso gestito dall’ufficio tecnico comunale, seguito e fortemente voluto dai consiglieri Salpietro e Rescigno, delegati ai rapporti con i rioni, è stato impostato con una finalità programmatoria e di medio-lungo termine, in modo da avviare un’azione virtuosa che possa avere ripercussioni positive sulla vivibilità dei nostri quartieri”.