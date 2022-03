Al via il “Trofeo Ponente in Rosa” di ciclismo: tre giorni di possibili disagi al traffico tra Spotorno e Andora

Savona. Prenderà il via domani, giovedì 10 marzo, e si concluderà sabato 12 marzo il primo “Trofeo Ponente in Rosa”, gara ciclistica a tappe organizzata dal gruppo ciclistico LoaBikers che andrà a interessare il territorio di alcuni comuni liguri da Spotorno a Sanremo.

Lungo strade interessate dal tracciato potranno registrarsi disagi al traffico. Sarà soprattutto l’Aurelia l’arteria più “battuta” dai ciclisti.

Il 10 marzo la prima tappa interesserà la via Aurelia nel tratto compreso tra Spotorno ed Andora dalle 13 fino alle 15.30 circa. Il secondo giorno, venerdì 11 marzo, la corsa interesserà la via Aurelia nel centro di Andora dalle 13 alle 13.30 circa. Infine, il 12 marzo i ciclisti percorreranno la via Aurelia tra Andora e Ceriale dalle 14.30 alle 15.30 circa.

Qui la cronotabella, con gli orari di passaggio degli atleti, della prima, seconda e terza tappa.