Agricoltura, Piana: “Rinnovata la convenzione 2022 per promuovere l’agroalimentare sulla base del nuovo piano di sviluppo”

Liguria. Nuovo slancio agli interventi promozionali in materia agricola, ittica ed agroalimentare.

E’ l’obiettivo della delibera di Giunta, su proposta del vice presidente Alessandro Piana, che approva il documento di indirizzo regionale per il potenziamento delle eccellenze del territorio e rinnova lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Sistema Camerale per ottimizzare l’operatività e continuare la proficua collaborazione istituzionale degli scorsi anni.

“Stanziati 500 mila euro per favorire la crescita del territorio lavorando in sinergia – spiega il vice presidente Piana – a partire dal contestuale Piano regionale degli interventi per dare risalto alla genuinità e alla qualità delle nostre produzioni agricole, enogastronomiche, ittiche e per la gestione dei marchi di settore. La collaborazione con il Sistema Camerale assicura la qualità della performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema, dei target e dei requisiti metodologici per perseguirli”.