Agricoltura, l’assessore Piana: “Finanziamenti per pannelli fotovoltaici sul tetto delle serre”

Regione Liguria, a seguito degli impegni concertati nell’ultima riunione del Tavolo Verde, si è attivata per consentire il finanziamento dell’installazione dei pannelli fotovoltaici anche sul tetto delle serre.

“Ho avanzato una proposta che è stata condivisa ed approvata all’unanimità nella Commissione Politiche Agricole (CPA) del 24 marzo – spiega il vice presidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – per integrare il bando del PNRR ‘Parco agrisolare’ di prossima emissione da parte del MIPAAF”.

“Ho chiesto di considerare l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto delle serre come intervento ammissibile, per sostenere il settore in un momento particolarmente dedicato, dato l’incremento dei costi di produzione”.

Il coordinatore della CPA e Assessore all’Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, trasmetterà a breve una lettera al MIPAAF con la richiesta di ampliare le possibilità di azione e intervento.

Serre green e sviluppo del fotovoltaico per contrastare in caro-energia e l’impennata dei prezzi delle materie prime che aumentano vertiginosamente i costi di produzione era stata una questione sollevata di recente dal settore del florovivaismo: “Serve accelerare l’ammodernamento della coltivazione floricola in serra che, sul territorio nazionale, è rappresentata da quasi il 50% della superficie totale del settore che è di circa 30 mila ettari”.

“Occorre, per Cia e Florovivaisti Italiani, incentivare con rapidità lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, favorendo la riduzione dell’impatto sull’ambiente e il passaggio a strutture di produzione e di condivisione dell’energia.

Il richiamo è alle potenzialità del fotovoltaico senza consumo di suolo e, quindi, alle risorse per la misura “Parco Agrisolare” con il bando da 1,5 miliardi di euro in pubblicazione entro il 31 marzo, come anche a tutti gli interventi per l’efficientamento energetico del settore primario con incidenza via via totale sulla bolletta.