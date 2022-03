Agrario di Albenga stipula accordo con il Comune di Pietra Ligure: al via la riqualificazione dell’orto botanico

Albenga/Pietra Ligure. La sezione “Aicardi”, parte del “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio ma storicamente conosciuto come l’Agrario di Albenga, ha stipulato un accordo con il Comune di Pietra Ligure per la riqualificazione dell’orto botanico.

“Ogni iniziativa dell’istituto è finalizzata alla didattica e alla formazione degli allievi che si occuperanno, sotto la guida dei docenti e dei progettisti, di realizzare una nuova limonaia e un giardino di essenze mediterranee legate al territorio nella nuova situazione climatica in evoluzione – affermano dalla scuola -. Con Coldiretti, per fare qualche esempio, si è appena partecipato ad una serie di lezioni e visite aziendali dell’operazione ‘Tutti pazzi per il basilico dop’, lanciata per far comprendere meglio come si organizza e funziona tutta la filiera di questo ‘oro verde’ di Liguria e le regole del marchio”.

Dal Comune di Albenga la scuola ha ottenuto i terreni intorno alla sede didattica principale, collocata nel complesso monumentale di San Bernardino: “un patrimonio di suoli che va ad aggiungersi alla prestigiosa azienda incastonata nel ‘cuore’ agricolo della pianura – aggiungono -, il tutto in linea con lo sforzo di rinnovamento e potenziamento voluto nel suo Piano triennale dal dirigente Salza e dal suo staff: più laboratori, più attrezzature informatiche e scientifiche, incremento costante delle attività laboratoriali, senza indebolire, anzi rafforzando la didattica generale”.

“Sugli ultimi sviluppi – racconta la professoressa Gaudenti, prima collaboratrice del DS – abbiamo acquisito anche i locali dell’ex comando di polizia urbana, ove ci si dedicherà a realizzare un focus point per l’agricoltura. L’idea è avere una location attrezzata per consentire alle associazioni di categoria e ai rappresentanti del territorio d’incontrarsi, dialogare e progettare insieme alla scuola, in relazione anche col centro di formazione permanente degli adulti”.

“Impossibile elencare tutte le iniziative e le presenze alle manifestazioni del territorio (Fior d’Albenga su tutte) che vedono i ragazzi dell’Aicardi protagonisti in questi mesi, fervidi di iniziative, che speriamo continuino felicemente a condurci ad un nuovo e migliore aspetto della normalità: almeno per quanto riguarda la realtà scolastica del Giancardi Galilei Aicardi tale speranza non sembra un azzardo” conclude Gaudenti.