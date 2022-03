Aggredita a Savona in via Trincee, ora cerca il suo “angelo salvatore”

Savona. Un messaggio su Facebook alla ricerca del suo “angelo salvatore…”. E’ quello scritto da una donna savonese, Marina Melogno, vittima di una aggressione avvenuta a Savona lo scorso 17 marzo, intorno alle 23.00, nella zona di via delle Trincee.

Un giovane, in compagnia della sua ragazza per una passeggiata, non appena ha sentito le urla della donna ha prontamente avvertito i carabinieri ed è andato in soccorso della persona aggredita. Il responsabile si è così dato alla fuga e la donna è stata poi soccorsa e trasportata all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti medici del caso.

“Non ho più avuto modo di rintracciarlo essendo stata portata al pronto soccorso, non l’ho più visto e non conosco neppure il suo nome. Se qualcuno riuscisse ad aiutarmi a rintracciarlo, vorrei poterlo ringraziare!” scrive la donna sui social.

L’aggressore è stato poi identificato e fermato dai carabinieri: la sua posizione è ora al vaglio degli organi inquirenti.

“Fortunatamente non ho ferite, l’intervento del ragazzo è stato fondamentale, in quanto ero stata immobilizzata con una mano sulla bocca per non farmi urlare. Poi sono riuscita a liberarmi: un grande spavento…” conclude la donna nel suo racconto.

Ora spera tramite il suo post di riuscire a conoscere il ragazzo che, con la sua azione di aiuto, è riuscito a salvarla, evitando per lei conseguenze ben più gravi.