Ad Albisola il “Lido dei cimentisti d’inverno”: omaggio a tanti appassionati della “ciumba”

Domenica 20 marzo, ultimo giorno d’inverno, all’Ultima Spiaggia/Angolo Azzurro di Albisola Superiore, si è tenuta una piccola cerimonia di intitolazione della prima spiaggia in Italia dedicata ai cimentisti invernali.

Una targa in ceramica bianco blu, realizzata dal ceramista albisolese Francesco Guarino, è stata posta sulla spiaggia, all’ingresso della città, abituale ritrovo mattutino di un gruppo spontaneo di appassionati della pratica del nuoto e del bagno in acque fredde ed in ambienti naturali.

Alla cerimonia hanno partecipato cimentisti di tutta la Liguria ed in modo particolare quelli dell’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso capitanati da Roberto Giuria: “Un doveroso, oltre che voluto e piacevole, riconoscimento al gruppo di assidui e affezionati frequentatori della spiaggia, provenienti non solo da Albisola ma anche dai comuni vicini, che durante tutte le stagioni, ma soprattutto in inverno, si ritrovano per fare il bagno in mare come pratica per il loro benessere fisico e spirituale” affermano dal Comune albisolese.

“L’amministrazione comunale con questa iniziativa intende proseguire a sostenere future forme di collaborazione e sostegno di questi affezionati amici di Albisola e della loro pratica sostenibile”.

“Questa pratica è divulgata e sostenuta dall’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, il cui obiettivo è diffondere il pensiero che, con le giuste precauzioni e accorgimenti, l’acqua è un elemento amico ed è un aiuto fisico, psichico e spirituale e grande fonte di benessere: nel nuoto e nel bagno, l’uomo infatti ha la possibilità di riscoprire capacità e potenzialità sorprendenti e il massimo della valenza si ha quando queste attività si svolgono fuori stagione, negli ambienti naturali”.

“Il compito dei Nuotatori del Tempo Avverso è proprio di smitizzare e sdrammatizzare il cimento invernale e dimostrare che, non solo si tratta di una pratica accessibile a tutti, ma che chiunque ne può trarre beneficio”.