Accusa malore durante la “Maremontana”: runner 47enne soccorso con l’elicottero

Boissano. Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi durante la giornata della “Vibram Maremontana Trails”, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Maremontana e che ha visto atleti e runners professionisti e amatoriali cimentarsi nel percorso lungo i sentieri del nostro entroterra: un 47enne iscritto alla gara, lungo uno dei trail della competizione, nel territorio comunale di Boissano, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra privo di sensi.

Immediato è scattato l’allarme da parte degli altri corridori e partecipanti all’evento podistico, con la richiesta urgente di soccorso. Prontamente si è attivata la procedura di emergenza e assistenza, con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118.

Dopo le prime cure da parte dei soccorritori e lo svolgimento delle pratiche di rianimazione, le condizioni del 47enne sono andate lentamente migliorando.

Tuttavia, considerata la situazione clinica, era già stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasporto d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando a quanto riferito, l’uomo è considerato ancora grave, trasferito al nosocomio pietrese in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.