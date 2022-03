A Stella un bando per installare sei colonnine per veicoli elettrici, Castellini: “Passo importante per la sostenibilità del comune”

Stella. Il Comune di Stella punta agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In attuazione della deliberazione della Giunta comunale nr. 23/2022, infatti, è stato avviato un percorso per installare sei colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Le colonnine verranno posizionate nei parcheggi pubblici presenti sul territorio comunale, senza costi per la collettività.

“L’obiettivo è quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, per la vivibilità degli spazi pubblici – è il commento del sindaco Andrea Castellini -. Attraverso le tecnologie innovative in ambito di mobilità sostenibile, Stella si impegna a valorizzare l’aspetto ambientale, ma anche a restare al passo con i tempi. Un servizio sempre più essenziale, che verrà distribuito nelle frazioni comunali e che sarà anche apprezzato dai turisti”.