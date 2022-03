A Spotorno tornano a volare gli aquiloni, per il Festival del Vento club provenienti da tutta Europa

Spotorno. Tornano a volare gli aquiloni a Spotorno. Il 30 Kite Club, l’associazione genovese che sin dagli esordi organizza con il Comune di Spotorno il Festival del Vento, è già al lavoro per riportare il 12 e 13 marzo sulla spiaggia della cittadina ligure un centinaio di aquilonisti da tutta Europa, desiderosi di mostrare le proprie creazioni volanti.

Il Festival del Vento di Spotorno apre la stagione delle manifestazioni aquilonistiche in Europa e attira quest’anno una trentina di club provenienti da Francia, Svizzera, Belgio, Germania e da tutta l’Italia.

Le due giornate del Festival del Vento saranno riempite del volo degli aquiloni dalle 10 alle 18, con un breve pausa pranzo tra le 13 e le 14 circa. Le esibizioni si susseguiranno in base alle condizioni del vento. Voleranno in continuazione aquiloni statici, giganti o minuscoli, tridimensionali gonfiabili e non, mentre saranno concentrate nel dopopranzo le esibizioni degli aquiloni acrobatici.

“Se le condizioni meteo lo consentiranno, avrà luogo anche la tradizionale aquilonata notturna con la musica, uno degli spettacoli più suggestivi che il vento, il mare e la spiaggia ci possano regalare – affermano gli organizzatori -. Siamo tutti emozionati per questo ritorno alla normalità, il Comune di Spotorno, il 30 Kite Club, gli aquilonisti… Tutti si impegneranno per donare alla cittadina e agli ospiti un’edizione speciale del Festival del Vento”.

“Come sempre sarà presente Emergency con il suo stand e le sue tematiche, che sosteniamo da anni, e uno stand di vendita di aquiloni – aggiungono -. Anche in acqua si muoverà qualcosa, perché è prevista la partecipazione di Sapotour Kites, ovvero lo specialista di Kitesurf e Wingfoil, che solcherà il mare davanti alla spiaggia di Spotorno, trainato dalle sue colorate vele. La manifestazione sarà presentata e animata dall’affezionato DJ Angelo Cattaneo, presentatore ufficiale del Festival del Vento da ormai una decina di anni, che riesce a trasmettere ai partecipanti e al pubblico, la sua passione e la sua allegria”.

“Il lungo stop dettato dalla pandemia nel 2020 ha fermato l’edizione straordinaria del Festival del Vento dove avremmo potuto vedere sul campo ospiti dal Giappone, una mostra a Palazzo Ducale di Genova e la partecipazione di aquilonisti da tutto il mondo – concludono -. Ma il 30 Kite Club nel 2020 e 2021 è riuscito comunque, sfruttando una piccola finestra in ottobre tra le chiusure dei Dpcm, a svolgere piccole edizioni di One Sky One World, la manifestazione internazionale per la pace, e pensa già al prossimo ottobre”.