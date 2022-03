A Savona nasce il Partito “Insieme”: “Nuova stagione politica”

Savona. Si è tenuta nella giornata di Martedi 22 Marzo 2022 l’Assemblea per l’elezione del Coordinamento Provinciale del Partito Insieme.

“Nasce come frutto della convergenza di un gran numero di persone, gruppi e associazioni convinte della necessità di avviare una nuova stagione politica dei “liberi e forti”. Il comune riferimento è alla Costituzione e alla Dottrina sociale della Chiesa. Il Partito trova le sue radici nella tradizione popolare e democratica di ispirazione cristiana, che in questa fase costituente, anche a livello territoriale, si pone l’obiettivo di aggregare in un soggetto politico nuovo, tutti coloro che intendono partecipare ad un nuovo progetto, fondato sugli interessi degli italiani e ispirato ad un amore profondo per il nostro Paese. Non ci siamo quindi costituiti in partito ‘contro’ qualcuno, ma perché intenzionati a sviluppare una iniziativa politica ‘per’ qualcosa che sia destinato a incidere sul futuro del nostro Territorio, a favore non di una parte ma del ‘bene comune'”, spiegano dal partito.

Ha presieduto l’Assemblea il Coordinatore Regionale Alessandro Comola e i lavori della giornata hanno visto l’elezione del Coordinatore Provinciale di Savona Cristina Cataudello, del Vice Coordinatore Carlo Musso e del Tesoriere Giampiero Rossello.

Il Coordinatore Provinciale Cristina Cataudello, neo eletta, ha espresso “un grande apprezzamento per la fiducia accordata e, ringraziando tutti i presenti che hanno dimostrato di voler credere nella possibilità di realizzare una profonda trasformazione del sistema politico attuale su questa Provincia, ha dichiarato l’impegno di tutto il Direttivo volto a valorizzare le comunità locali, la vitalità dei corpi intermedi e delle forze sociali finora ignorate e lasciate fuori dai processi decisionali”.

“Una Provincia che merita una politica attenta, che ponga la tutela e la valorizzazione del proprio territorio al centro, considerandone le prospettive di sviluppo in campo ambientale, turistico, infrastrutturale ed economico. Questo è stato solo il primo dei momenti assembleari in Liguria che vedranno crescere capillarmente il Partito su tutto il territorio regionale con la concezione di un partito di programma, che non aderisce a schieramenti per ideologia od opportunismo, ma aperto al confronto con tutti coloro che condividono le nostre proposte, partendo dai valori della Costituzione, e vogliono politiche più solidali, eque ed inclusive”, hanno concluso.