A Savona nasce Ausercultura, Negro: “Una bella giornata per la città”

Savona. Anche a Savona nasce Ausercultura. La presidente dell’Auser Anna Giacobbe e il responsabile di Ausercultura Liguria Michele Cozza hanno illustrato il progetto e le attività collegate al servizio che Ausercultura organizzerà nella provincia di Savona. Presente l’assessore alla Cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro.

“Ausercultura è un nuovo importante obiettivo che Auser Nazionale sta portando avanti per aprire sempre nuovi orizzonti sulla strada dell’invecchiamento attivo e della formazione permanente, nella convinzione che per invecchiare bene occorre curare sia il corpo che la mente”, ha spiegato Giacobbe.

“Vogliamo mettere a sistema le attività che già facevamo e aggiungerne delle nuove”, ha proseguito – Vogliamo far star insieme le persone facendole divertire”.

“Vogliamo coinvolgere anche gli enti locali e essere considerati dalle amministrazioni pubbliche come portatori di interessi generali“, conclude Giacobbe.

“Le proposte di Auser sono tante e diversificate – spiegano dall’associazione -. Ce n’è per tutti i gusti e anche per tutte le età. Un nostro obiettivo è utilizzare la cultura per promuovere l’intergenerazionalità. Nessuno deve sentirsi escluso“.

“La nascita di Ausercultura ha come obiettivo l’apprendimento permanente, anche attraverso la socialità e il rapporto con gli altri. Ognuno di noi può esercitare la sua cittadinanza attivamente e per farlo servono delle competenze”, ha aggiunto Michele Cozza.

“L’amministrazione comunale è qua perché crede tantissimo nel lavoro di Auser e in tutte le associazioni che hanno la voglia e l’entusiasmo di mettersi a disposizione – ha detto l’assessore alla cultura Nicoletta Negro -. Per la città è una bella giornata. C’è tanto lavoro da fare. La pandemia ci hanno insegnato che tutto questo ci è mancato. Non possiamo permettere che una fetta della società si spenga, abbiamo bisogno dei nonni. Io ho grandi aspettative”.