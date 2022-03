Savona. Si terrà domani, venerdì 25 marzo, dalle 15 alle 17 presso la sala convegni del Palazzo di Giustizia a Savona, il convegno “Fuga da Kabul, il ritorno dei Talebani in Afghanistan”. Il convegno è organizzato dall’Associazione Italia-Israele di Savona, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Savona.

Il ritiro dall’Afghanistan è stato un evento epocale che si presta e si presterà nei prossimi mesi e anni ad ampie analisi e discussioni, come avvenuto per il Vietnam dopo la caduta di Saigon. Capire questo fallimento non è affatto semplice. Durante il convegno si affronteranno le questioni che hanno portato al ritorno dei Talebani in Afghanistan insieme ora ad Al Qaeda, Isis e altre organizzazioni del terrore, all’abbandono repentino dell’Afghanistan da parte delle forze della coalizione occidentale e la nuova condizione delle fasce deboli della società afghana come le donne. Il tema sarà allargato al conflitto russo ucraino vista la competenza e l’esperienza sul campo dei due relatori.

Per aiutare a comprendere gli avvenimenti interverranno il generale Giorgio Battisti, Generale di Corpo d’Armata con quattro missioni in Afghanistan, e Stefano Piazza, analista internazionale, scrittore ed editorialista di Panorama.

Introduce e modera l’avvocato Cristina Franco, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Savona.

L’evento è accreditato dall’Ordine Avvocati di Savona con 3 crediti formativi.