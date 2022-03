A Pietra Ligure al via un corso dedicato agli aspiranti disk jockey

Pietra Ligure. L’iniziativa, patrocinata, promossa e sostenuta dal Comune di Pietra Ligure – Assessorati alla cultura e alle politiche sociali, è organizzata da J.Nice DJ, storico professionista pietrese e DJ resident in molti locali della Riviera e del Piemonte e Splash! Musica&Animazione, con il supporto del bar Baricentro da Moe.

Il corso, destinato alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni residenti nel Comune di Pietra Ligure ed, eventualmente, nei paesi limitrofi, si terrà presso il Centro Polivalente di Pietra Ligure. Le lezioni, che si svolgeranno con cadenza bisettimanale, al lunedì e venerdì, per circa quattro settimane e per un totale di 24 ore suddivise in 8 lezioni, spazieranno dalla teoria della musica, alla storia e origine della figura del disc-jockey, al DJing , al setup della consolle, dalle tecniche di mixing allo scratch, fino alla legislazione per Dj, SIAE e fiscalità generale, alla preparazione del primo Dj set e alla pratica alla consolle. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a che supererà la prova pratica finale che si terrà al Baricentro di Pietra Ligure. Al corso saranno ammessi massimo 4/5 ragazzi per lezione, in modo da consentire un corretto uso delle strumentazioni e il rispetto le normative covid 19.

Per le iscrizioni, che dovranno pervenire entro domenica 6 marzo, e tutte le informazioni: infocorsodjliguria@gmail.com o attraverso il profilo instragram @splasheventi.

“La pandemia ha sicuramente diminuito le occasioni di incontro e socialità ed a pagarne lo scotto maggiore sono stati soprattutto gli adolescenti per i quali questi aspetti sono elementi fondamentali per la propria crescita sia come singoli che in gruppo. Scopo di questo corso è proprio quello di promuovere iniziative che rimettano al centro la socialità in modo sicuro e intelligente, offrendo anche una opportunità costruttiva e utile – commenta J.Nice DJ al secolo Gian Nice Orso – Il corso, completamente gratuito grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale pietrese, è dedicato agli aspiranti DJ e a chi vuole perfezionare la propria tecnica, magari in vista di una professione nel settore dell’intrattenimento musicale ma anche a chi, semplicemente animato da una passione, voglia approfondire la conoscenza della musica moderna e contemporanea e del djing, sviluppando la propria creatività. Forniremo un ampio “know-how” relativo a tutti qegli aspetti concernenti l’acquisizione tecnico-pratico del mixaggio di brani musicali di diverso tipo e delle principali tecniche di produzione musicale e la conoscenza e l’uso delle strumentazioni digitali che intervengono in tale processo, fino alle nozioni di legislazione e fiscalità generale fondamentali per intraprendere la professione di DJ. Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver prontamente aderito a questo progetto e averlo sostenuto fattivamente affinché possa essere completamente gratuito”, conclude J.Nice DJ.

“Siamo davvero contenti e anche un po’ orgogliosi di questo progetto di particolare valore e attualità che permetterà il coinvolgimento delle fasce più giovani della nostra popolazione. Una iniziativa dedicata alle ragazze e ai ragazzi del nostro territorio che potranno alimentare la propria passione e creatività e magari trasformarle in una professione – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e l’Assessore alla cultura Daniele Rembado – Grazie a J.Nice DJ per questa interessante proposta. Pietra riparte e rifiorisce anche così”, concludono il Sindaco e gli Assessori.