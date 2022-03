A Genova continuano ad arrivare profughi dall’Ucraina: a salutarli anche Mattia Villardita, lo Spiderman di Savona

Liguria. Domani (martedì 21 marzo) alle 13.30 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone saluteranno le famiglie ucraine ospiti della residenza Santa Dorotea in via Liri a Genova, messa a disposizione da Regione Liguria.

Insieme al presidente e all’assessore, saluterà i bambini anche Mattia Villardita, il savonese noto per il suo impersonare Spiderman per i bambini degli ospedali. Per questa sua attività di volontariato Mattia è stato anche insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine della Repubblica italiana.

Nel frattempo i profughi ucraini continuano ad arrivare anche in Liguria. Questa mattina, sulla pista appena riaperta dell’aeroporto di Genova, il primo aereo ad atterrare è stato proprio un Ryanair FR6635 proveniente da Bucarest con a bordo circa 30 tra donne e bambini ucraini.

L’aereo, un Boeing 737-800, è poi ripartito alla volta della capitale romena: Bucarest è oggi infatti uno dei principali punti di smistamento delle famiglie in fuga dalla guerra.

Ad accoglierli, al loro sbarco, focaccia e succhi di frutta per dare un segnale di benvenuto e vicinanza. Polizia di frontiera e ufficio di sanità aerea hanno inoltre coordinato controlli documentali e sanitari per i passeggeri in arrivo dall’Ucraina in modo da rendere più semplice e confortevole il loro ingresso sul territorio italiano.