A Cengio la presentazione del libro della giovanissima Asia Fabiano

Cengio. La giovane Asia Fabiano si presenta al pubblico dopo la sua prima fatica letteraria. La studentessa diciottenne di Cengio ha pubblicato, pochi mesi fa, con Sorbello editore di Millesimo, il libro “Io e Lei”, ovvero “io e la mia sofferenza morale”.

Utilizzando la scrittura per combattere un malessere ormai tristemente diffuso anche tra i giovanissimi, l’autrice, nel suo racconto ha dosato coraggio e sensibilità mettendo a nudo le sue paure, le sue ansie, che ha saputo trasferire in un libro come gesto catartico, non solo per spiegare al mondo esterno cosa stava vivendo ma anche per trovare la forza di non arrendersi.

La presentazione si svolgerà questa sera, sabato 5 marzo, alle 18 nella sala consigliare del Comune di Cengio. Ospite dell’incontro l’autrice Claudia Vignolo.