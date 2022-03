A Carcare la prima sede valbormidese della Confederazione unitaria di base

Carcare. Inaugurata la prima sede in Val Bormida della Cub, la Confederazione unitaria di base che dall’8 marzo è presente a Carcare in via Garibaldi 54. Oltre al coordinatore ligure Maurizio Loschi, a illustrare l’attività che verrà svolta nella nuova location dedicata al sindacato il referente di zona, Furio Mocco.

La data di apertura non era casuale, la Cub infatti è da sempre al fianco delle donne per la parità salariale e il rispetto di genere. Ma non solo, nella giornata inaugurale si è parlato di diritti, in primis al lavoro, che troppo spesso vengono negati, specie ai giovani. Un accenno anche al tragico momento che stiamo vivendo, con un duro conflitto in Europa, il quale oltre a mietere vittime innocenti sta danneggiando il sistema economico e indebolendo ulteriormente chi già versava in difficoltà.

Per tutti coloro che volessero iscriversi o dialogare con i referenti Cub di vertenze sindacali ma anche di temi sociali, la sede sarà aperta il martedì e il mercoledì mattina, oppure il giovedì e venerdì pomeriggio.