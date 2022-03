A Cairo una serata benefica per aiutare i bambini ucraini arrivati in Val Bormida

Cairo Montenotte. Gli artisti della Val Bormida si mobilitano per aiutare i bambini ucraini fuggiti dal terribile conflitto che sta interessando l’est europeo che sono ospiti di famiglie e strutture del territorio.

Domani sera al teatro “Chebello”, grazie al coinvolgimento di tutti i Comuni del comprensorio, andrà in scena uno spettacolo di natura benefica, il cui incasso sarà devoluto proprio ai piccoli profughi. Si tratta di un evento in cui musica, intrattenimento, cabaret e quant’altro saranno i protagonisti.

A calcare il palco cairese, il noto cantante Michele, il mago Gentile, il compositore e produttore discografico Oscar Prudente, il gruppo teatrale valbormidese “I Meikenent” e l’ensemble di voci della Lost Simphony Orchestra.

Il costo del biglietto è di 12 euro, che potrà essere acquistato direttamente all’ingresso oppure in prevendita in via Garibaldi a Carcare da Foto Lissandrello o da Zunino Hi Fi a Cairo Montenotte, in corso Martiri della Libertà. Potranno partecipare tutti coloro dotati di super greenpass e muniti di mascherina.