Yepp Albenga, zero punti ma c’è modo di festeggiare, Vio: “Primo goal su azione, lavoriamo per il sociale”

Lo Yepp di Albenga è uscito sconfitto dalla partita contro la Spotornese. Ma l’allenatore Ferruccio Vio non può che essere soddisfatto: la squadra ha tenuto bene il campo ed è arrivata sul filo di lana la prima rete stagionale a tutti gli effetti. L’uno nella casella dei goal fatti era dovuto a un’autorete del loanese Ristagno del match inaugurale del campionato tra gli ingauni e la San Francesco Loano.

“Si tratta del primo goal su azione che facciamo – commenta mister Vio – per noi contava tanto come è stato importante non prendere una goleada. Abbiamo giocatori prestanti fisicamente e anche abbastanza bravi. Allenare questa squadra significa adeguarsi a ragazzi che ne vengono da esperienze molto diverse da quelle a cui siamo abituati. Bisogna insegnare le basi di tecnica e tattica. L’obiettivo principale è l’integrazione. La società sta facendo sforzi enormi per consentire ai ragazzi di giocare. Un grazie a tutti: ai dirigenti e ai ragazzi”.