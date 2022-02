Winter triathlon, Giovanni Bertagnin conquista l’argento ai campionati europei Master

Asiago. Si sono svolti lo scorso fine settimana ad Asiago, in Veneto, i campionati europei Master di winter triathlon. Oltre duecento i partecipanti alla due giorni, un numero record che porta Asiago in vetta nella classifica delle gare più partecipate del triathlon invernale.

Nutrito il gruppo del Team Italia Age Group con 125 atleti in gara, che insieme ad altri circa cento atleti provenienti da tredici nazioni diverse da tutta Europa, ha colorato l’altopiano di Asiago, dove si è dato battaglia per le medaglie di categoria. Sono 46 le medaglie conquistate dal Team Italia Age Group che ha concesso ad altre nazioni solo 19 medaglie.

La competizione prevedeva 5 chilometri di corsa sulla neve, 12 chilometri in mountain bike sulla neve e 8 chilometri di sci di fondo.

Tra gli azzurri saliti sul podio c’è Giovanni Bertagnin, atleta del Triathlon Savona, che ha conquistato la medaglia d’argento. L’albissolese, classe 1968, ha così raggiunto un obiettivo che cercava di raggiungere da anni.

Bertagnin, che è giunto sedicesimo assoluto con il tempo di 1 ora 31’19”, ha completato il tratto di corsa in 25’02”, quello in bici in 38’22” per chiudere sugli sci in 27’55”. Nella categoria 50-54 maschile è giunto secondo, dietro all’inarrivabile Guido Ricca, secondo assoluto.

La guida sulla neve con gomme chiodate e tanti allenamenti sullo sci di fondo con tecnica di pattinaggio, fatti sulla pista di Entracque, gli hanno permesso di giungere molto preparato alla competizione.

Bertagnin, che ora risiede proprio ad Entracque, ringrazia l’amministrazione del paese piemontese: “Un particolare ringraziamento al Comune di Entracque che con i sui investimenti tutti gli anni mette a disposizione degli atleti amatori, giovani e professionisti, chilometri di piste di neve naturale e artificiale perfettamente battute tutti i giorni”.

L’atleta del Triathlon Savona ha potuto sfruttare appieno questa possibilità portando a casa il tanto sognato argento europeo. Giovanni pratica dal 2005 questa disciplina, che probabilmente sarà inserita nelle prossime Olimpiadi invernali.

Giovanni Bertagnin in azione