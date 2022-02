Vuole salire sul treno senza biglietto a Loano, viene fermato e “occupa” i binari per protesta

Loano. Cerca di salire su un treno senza biglietto, ma ovviamente viene fermato. Lui, però, non desiste e, per protesta, si piazza sui binari, rischiando di paralizzare il traffico ferroviario e mettendo a repentaglio la sua incolumità e non solo.

È questo l’episodio avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna, intorno alle 6,30, in stazione a Loano, che ha visto protagonista un uomo di origine straniera (probabilmente in preda ai fumi dell’alcol).

Stando a quanto riferito, ha letteralmente “occupato” il binario lato monte, in direzione Genova, mentre personale delle pulizie e delle Ferrovie ha cercato in tutti i modi di farlo desistere.

Non è stato semplice perché ci sono voluti diversi minuti per riuscire a convincerlo, ma alla fine si è arreso, liberando finalmente i binari e permettendo il regolare flusso ferroviario.

La bravata, però, è costata qualche disagio, per fortuna lieve, ai passeggeri del treno regionale 3357 diretto a Genova che, a causa dell’episodio, ha accumulato alcuni minuti di ritardo.