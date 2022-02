Voucher patenti per autotrasporto: Natale (PD): “La giunta, senza idee, si prende il merito della nostra proposta”

Liguria. “Risale a un anno fa l’ordine del giorno presentato in consiglio regionale, con il quale si dava un preciso mandato alla giunta: inserire, come hanno fatto altre Regioni, dei voucher a sostegno dei disoccupati che volevano intraprendere l’attività di autisti nelle imprese di trasporto, sia di merci che di persone, e per rispondere alle richieste del settore. Un ordine del giorno che è stato completamente disatteso e che per essere approvato ha richiesto un emendamento all’ultima legge di bilancio. Una giunta senza idee, si fa bella di proposte altrui”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, dopo che la giunta ha annunciato i voucher patenti per autotrasporto.

“Ringraziamo Confartigianato trasporti e FITA CNA per la collaborazione data nella stesura dei documenti – conclude Natale – e riteniamo che quanto fatto rappresenti un primo passo, visto che le risorse stanziate sono inferiori a quanto noi ritenevamo corretto, anche alla luce di quanto fatto dalle altre Regioni, dove vi era una co-partecipazione delle spese sostenute del valore massimo di 3mila euro, mentre la Liguria si ferma a mille euro. Oggi si parte ma l’obiettivo da raggiungere sono i 3mila euro”.