Volo in ritardo di oltre un’ora fa perdere un giorno di vacanza: savonese riceve 600 euro dall’azienda

Bangkok/Savona. Una cittadina savonese aveva scelto Bangkok come meta di vacanza, ma la sua partenza non è stata delle migliori. Il volo Milano Mosca, infatti, aveva riportato un ritardo di oltre un’ora. Una disavventura che è poi proseguita con la perdita quindi del volo in coincidenza per Bangkok (e di un giorno di vacanza) a causa del precedente ritardo riscontrato da AeroFlot Russian Airlines.

Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Busto Arsizio, che, recentemente, ha condannato la compagnia aerea AeroFlot Russian Airlines al pagamento di 600 euro nei confronti della cittadina di Savona.

“Il Giudice di Pace – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso il passeggero aereo – , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di perdita di coincidenza. Il ritardo della prima tratta aerea, essendo una prenotazione continua per Bangkok, ha comportato un ritardo complessivo di oltre tre ore. La passeggera, infatti, è ripartita solamente il giorno seguente con un volo Mosca Bangkok, perdendo però di fatto un giorno di vacanza programmata. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse”.