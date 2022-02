Visite in Rsa e hospice, Candia (Lista Sansa): “Toti non dimentichi gli ospiti di queste strutture”

Liguria. Ieri il consigliere regionale Selena Candia, della Lista Sansa, ha presentato in aula un’interrogazione riguardante il tema delle visite ai ricoverati nelle Rsa e nelle strutture protette.

“In un quadro di riaperture delle attività economiche, comprese in ultimo le discoteche, abbiamo chiesto alla Giunta Toti di non dimenticarsi dei pazienti nelle RSA e negli hospice, che sono ancora spesso costretti a vedere i loro cari una volta a settimana e in video”, ha detto Candia.

“L’andamento del contagio sembra in forte discesa, come testimoniano le misure meno restrittive che in parte sono già state adottate e in parte saranno adottate nei prossimi giorni dal Governo – spiega Candia -. Alla luce di questa considerazione stiamo riscontrando ancora forti limitazioni in alcune strutture socio-assistenziali della Liguria, nelle quali di fatto risulta impossibile far visita ai propri cari, privando quindi i pazienti dei benefici portati dalle visite dei parenti all’interno delle strutture”.

Il presidente e assessore alla Sanità Toti ha risposto spiegando che la decisione in tal senso spetta al direttore sanitario della struttura, che dovrà valutare le situazioni sulla base della tutela del paziente. Toti ha inoltre precisato che il direttore sanitario, in relazione al contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restringenti.

“Noi – conclude Selena Candia – abbiamo ribattuto sottolineando la necessità di bilanciare le prescrizioni per tutelare la salute fisica con quelle per la salute mentale e psicologica. Alla Giunta chiediamo di non dimenticarsi dei nostri pazienti nelle RSA e dei loro cari, e di dare al tema la stessa attenzione che viene data verso le riaperture dei vari settori economici”.