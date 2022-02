Provincia. “Il Pnrr per le attività portuali e della logistica sono un aspetto essenziale per lo sviluppo del nostro territorio, così come le infrastrutture di servizio e la compiuta messa a terra degli interventi che devono risolvere le problematiche di trasporto e spostamento, sia sulla rete viaria, e quindi autostradale, sia in direzione litoranea e di collegamento con l’entroterra, quanto verso il Piemonte e la Lombardia, così come quella ferroviaria con i collegamenti verso Mondovì, Torino e Alessandria”.

Lo ha detto il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri in occasione della visita del premier Mario Draghi a Genova.

Il programma della giornata ha previsto prima una visita del porto e subito dopo l’incontro con le istituzioni presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Palazzo San Giorgio.

“È stata un’occasione importante di confronto in cui il nostro territorio, rappresentato dalla Provincia e dalle altre istituzioni locali maggiormente interessate – il sindaco di Savona e di Vado Ligure – e i principali esponenti delle attività del settore, è arrivato ancora una volta a far valere il proprio peso e a dimostrare l’importanza fondamentale e imprescindibile, soprattutto per il periodo in cui ci troviamo, di unità e sinergia per il futuro del polo portuale e del suo ruolo rappresentato nel contesto produttivo locale, ligure e anche nazionale”.

“Inoltre, sulla logistica si è parlato di retroporto a quello che è il suo naturale sviluppo nella Valbormida, che deve essere considerato nei piani di investimento tanto a livello regionale quanto a livello governativo” conclude Olivieri.