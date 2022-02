Viabilità, Berlangieri (Uisv): “Situazione critica, che ricade sulle spalle di imprese, lavoratori e famiglie savonesi”

Liguria. Il presidente dell’Unione Industriali di Savona, Angelo Berlangieri, torna all’attacco sul tema della viabilità in Liguria: “Nonostante ripetuti appelli e numerose sollecitazioni a tutti i livelli, la situazione della mobilità di persone e merci nella nostra provincia resta fortemente critica, aggravata dalla combinazione di lavori di manutenzione delle autostrade e sulle direttrici provinciali: nel solo tratto di Aurelia tra Finale Ligure e Albissola si contano in questi giorni quattro interruzioni con semaforo, inaccettabile”.

Il grido d’allarme del mondo dell’industria non è tuttavia da interpretarsi come una crociata contro i cantieri. “Siamo i primi a sostenere la necessità di ammodernamento e implementazione della rete e siamo consapevoli che effettuare lavori comporta oneri, tra i quali i disagi”, precisa Berlangieri. “Ci troviamo però di fronte al sovrapporsi continuativo nel tempo d’interventi non di ammodernamento, ma di manutenzione straordinaria che, una volta conclusi, ci restituiranno un’infrastruttura messa in sicurezza propagandata come un grande risultato”.

La sicurezza, aggiunge il leader dell’associazione, non è una scelta: “Non è possibile un’opzione contraria, è un obbligo giuridico e morale del concessionario e non un investimento per il territorio. L’infrastruttura rimane invariata e assolutamente inadeguata, come già prima, a reggere i volumi di traffico merci e persone. Senza contare che la mole di lavori in corso e il loro perdurare nel tempo sono risultato di decenni in cui poco o nulla si è fatto, e della corsa ai ripari indotta drammaticamente dalla tragedia del Morandi”.

“Una situazione assurda – evidenzia Berlangieri – che finisce sulle spalle di imprese, lavoratori, famiglie della provincia di Savona. A pagarne le conseguenze è chi vive e lavora sul nostro territorio e il suo tessuto produttivo, che non solo perde quote di competitività rispetto ad aree che non hanno questi problemi, ma che vede anche compromesse normali attività di gestione della vita delle proprie imprese, dalla turnazione del personale agli extra costi per il trasporto, ai ritardi nei tempi di consegna in entrata o in uscita delle merci”.

Cash back sui pedaggi per i ritardi e programmazione che sovrappone cantieri in autostrada a cantieri sulla rete ordinaria non sono risposte accettabili. “La capacità di adattamento e sopportazione è al limite. E quando si chiede ai responsabili Aspi delle tratte interessate di raccontare la programmazione futura dei lavori alle nostre imprese, per poter agire di conseguenza, l’unica risposta che otteniamo è il silenzio. Oltre al danno, la beffa: i settori produttivi del territorio sono stanchi e stufi di questa situazione insostenibile, serve un netto cambio di passo”, conclude il presidente Uisv Angelo Berlangieri.