VBC Savona, coach Battistelli punta la sfida contro Logisteel VDM: “Abbiamo voglia di riscattarci, pronti a rimboccarci le maniche”

Savona. È un VBC Savona volenteroso di ripartire il sestetto che questa sera, dopo la sconfitta interna sofferta in occasione della ripresa del campionato contro la quotata Albisola Pallavolo Spinnaker, cercherà di sgambettare l’agguerrito Logisteel VDM. Per raccontare il momento dei biancorossi non sarebbero potute mancare le dichiarazioni di coach Alberto Battistelli, tecnico il quale ha svelato la propria analisi del match perso sabato scorso concentradosi poi sulla sfida odierna: “Abbiamo patito il loro sistema organizzato e i forti attaccanti che hanno a disposizione. Dal nostro lato non ha funzionato per niente la correlazione muro-difesa, questo è un peccato perchè in palestra ci eravamo soffermati molto su quell’aspetto. Adesso dovremo rimboccarci le maniche per sistemarlo in vista della trasferta contro Logisteel.”

Ci sarà ancora molto lavoro da fare dunque per la squadra savonese, sestetto chiamato al riscatto dopo una prova opaca: “Per quanto riguarda il prosieguo degli allenamenti dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione, sarà questa la chiave per migliorare negli aspetti che continuano a metterci in difficoltà come ad esempio la già citata correlazione tra i reparti.”

È terminato in questa maniera l’intervento di coach Alberto Battistelli, tecnico determinato pronto questa sera a dare del filo da tocere agli agguerriti avversari della Logisteeel VDM.