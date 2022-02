Vbc, Azzolini e Franchi in coro: “Bello tornare a giocare, siamo un grande gruppo”

Savona. Sabato sera, al palazzetto ubicato in Via Delle Trincee, è andato in scena uno dei primi match valevole per la ripresa della Serie C di volley. A sfidarsi in occasione di una delle gare della dodicesima giornata (quelle rinviate a causa del periodo di sospensione verranno recuperate in coda al campionato, ndr) sono state Vbc e Albisola Pallavolo Spinnaker, due ottimi sestetti scesi sul parquet dando vita ad un derby godibile e combattuto. Alla fine è stato 0-3 (17-25, 10-25, 17-25) per i ragazzi allenati da coach Elvio Ferrari, un gruppo solido e convinto della bontà dei propri mezzi al momento occupante il primo posto in classifica.

Al termine del match non sarebbero potute mancare le voci di alcuni dei protagonisti distintisi tra le file dei biancorossi. A prendere la parola per primo è stato Massimiliano Azzolini, numero 13 della Vbc il quale ha esordito dichiarando: “Sapevamo che i giocatori dell’altra squadra erano abbastanza tosti, noi però abbiamo provato a dargli del filo da torcere come accaduto all’andata. Secondo me eravamo temuti visto che siamo stati gli unici riusciti a strappare un punto all’Albisola Pallavolo. I biancazzurri hanno tuttavia hanno affrontato questo match con uno spirito diverso. Noi abbiamo sicuramente delle lacune, stiamo però cercando in tutti i modi di migliorare. Stiamo svolgendo un bel percorso e stiamo cercando di spingere al massimo per ottenere la salvezza. Gruppo, allenatore e presidente sono fantastici”.

Infine l’intervistato ha raccontato le sensazioni positive derivanti dal ritorno sul parquet dopo lo stop causato dall’aumento dei contagi da Covid, questo sottolineando come alla sua squadra adesso serva lavorare sulla comunicazione per poter raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza.

Successivamente è intervenuto Riccardo Franchi, interprete alla prima esperienza da titolare con il sestetto della Serie C il quale ha dichiarato: “È stato bello tornare in campo dopo un lungo periodo di pausa. Siamo un bel gruppo e ci siamo divertiti nonostante il risultato non sia stato dei migliori. Penso che ci sia ancora molto da lavorare di testa e dal punto di vista tecnico, tuttavia il gruppo è appunto ottimo, per questo presto arriveranno anche i risultati”.

Il giovane numero 9 dei biancorossi ha anche aggiunto che, a suo parere, il segreto per inanellare una buona striscia di risultati positivi sarà il duro lavoro in allenamento, il tutto unito ad una nuova presa di confidenza con i match ufficiali. “Questa sera ci è mancato un po’ il gioco, ma con il tempo penso che la situazione migliorerà” – ha concluso il giovane.

Si è conclusa in questo modo la serie di interviste post derby, questo con la Vbc desiderosa già da questo weekend di scendere sul parquet con il coltello tra i denti in maniera tale da poter andare a caccia di una vittoria per poter proseguire al meglio il proprio percorso in Serie C.