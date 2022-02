Varazze: si è spenta Pierina Delfino, moglie del poeta e storico locale Mario Traversi

Varazze. È scomparsa Pierina Delfino, per tutti Anna. Aveva ottantasei anni. A lungo aveva gestito il negozio di abbigliamento per bambini “Susy” vicino all’attuale piazza Dante, in pieno centro. Gentile, generosa, molto conosciuta e stimata in città.

Era la moglie di Mario Traversi, poeta, scrittore e storico varazzino, già responsabile della testata giornalistica di TeleVarazze e attualmente presidente emerito dell’Associazione Culturale “U Campanin Russu”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle diciotto e trenta nella chiesa di San Domenico dove sabato alle undici avranno luogo i funerali.