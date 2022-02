Varazze, continua il monitoraggio dei cacciatori contro la peste suina africana: “Ad oggi nessuna carcassa”

Varazze. Continua il monitoraggio contro la peste suina africana da parte di tutti i cacciatori delle squadre da cinghiale del comune di Varazze, rispettando il “Regolamento di biosicurezza per le squadre di cercatori di carcasse di cinghiale” e tracciando il percorso con le coordinate GPS (via Google Maps) grazie alla strumentazione solitamente utilizzata per la sicurezza dei cani specializzati, ovviamente fermi a casa come prevedono al momento le normative, e riconvertita per l’emergenza.

I monitoraggi, aggiornati anche più volte durante ogni settimana, continuano a dare le risposte che tutti sperano e si aspettano: nei boschi zero carcasse ritrovate da inizio gennaio ad oggi, 20 febbraio 2022.

“Allo stato attuale è un buon segnale – fanno sapere i cacciatori – e continua ad essere un dato importante a disposizione dell’amministrazione regionale che sta lavorando con impegno all’emergenza.

Quanto all’ipotesi di realizzare 200 km di reti elettrosaldate lungo tutte le strade per evitare la fuga di cinghiali potenzialmente infetti, “si ribadisce la nostra disponibilità nell’attività di monitoraggio, che continuerà ad essere fondamentale, e la fiducia nel lavoro di coordinamento dell’amministrazione comunale, enti e organi di controllo confermando l’attenzione verso il settore outdoor che da sempre ha avvicinato tanti appassionati alla città”.

Proprio a Varazze nello scorso autunno si sono svolte due importanti manifestazioni nazionali ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana): il “Master Riviera del Beigua 2021” per cani da seguita su cinghiale e il Corso per conduttori di cane limiere, che con il superamento degli esami e delle prove previste, abilita ad esercitare “la girata”, una tecnica di prelievo della specie cinghiale praticata in forma collettiva che permette una buona selettività con un minimo disturbo al resto della fauna selvatica.

“L’attivazione di un corso formativo – spiegano – nasce dall’esigenza di completare la dotazione organica di figure specialistiche, che siano di supporto nello svolgimento di tutte quelle attività che richiedono tipologie d’intervento spesso immediati in materia di gestione faunistica e, in particolare, di prevenzione e controllo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, alle colture agricole ed alle produzioni zootecniche, ma anche per le attività di recupero degli ungulati feriti”.

L’ENCI Liguria (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Savonese ha organizzato un “Corso per conduttori di cane limiere”, tenutosi a Varazze il 14, 15 e 16 ottobre 2021 ed ha avuto come Docente e Relatore l’esperto Giudice e Tecnico Faunistico sig. Giuliano Colombi e il Biologo dott. Anton Maria Magnarin.