Vandalizza un cestino dei rifiuti, lo scardina e si allontana con il bidoncino in mano: denunciato a Finale

Finale Ligure. Incurante delle numerose persone presenti, ha vandalizzato un contenitore dei rifiuti spargendone a terra il contenuto, quindi lo ha letteralmente scardinato e si è allontanato con il cestino porta rifiuti in mano. È successo nel pomeriggio di ieri (13 febbraio), a Finale Ligure.

Questa la scena che si è presentata agli occhi dei passanti che, intorno alle 16, si trovavano a transitare nel primo tratto di Via Brunenghi, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria. Qualcuno ha ripreso tutta la vicenda con un cellulare, mentre altri hanno avvisto la polizia locale che, in pochi istanti, è giunta sul posto.

Grazie alla dettagliata descrizione del soggetto fornita da chi ha assistito alla scena, la pattuglia ha fermato nel giro di alcuni minuti il protagonista dell’episodio, conducendolo presso il comando di via Ghiglieri.

Il responsabile dell’atto vandalico, un cittadino romeno residente nel torinese, non è stato in grado d motivare le ragioni del gesto, ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento dell’arredo urbano, aggravato dal fatto di essere stato compiuto in luogo aperto al pubblico.

Mentre il soggetto è stato denunciato dalla polizia locale, la Società di igiene urbana ha provveduto a recuperare i rifiuti sparsi a terra e il cestino abbandonato poco lontano.