Valbormida, Arboscello (Pd): “Seconda automedica e elisoccorso, Lega e maggioranza impediscono discussione dell’Odg”

Valbormida. “Avevamo chiesto di invertire, vista l’urgenza della richiesta, l’ordine del giorno che chiedeva l’implementazione del servizio di elisoccorso e l’istituzione della seconda automedica in Valbormida, ma la maggioranza ha votato contro e senza una motivazione valida non ne ha permesso la discussione”.

A dirlo è il consigliere regionale Roberto Arboscello, primo firmatario dell’Ordine del giorno presentato dal Gruppo PD.

“Si trattava di una priorità per un territorio come quello della Valbormida già in difficoltà, con l’ospedale di Cairo depotenziato, privo di pronto soccorso e con un punto di primo intervento che funziona a singhiozzo – spiega il dem -. Un territorio che presenta diverse criticità nel primo soccorso, per cui l’implementazione del servizio con un’automedica e un elisoccorso sarebbe stato essenziale per offrire ai cittadini interventi tempestivi e salvavita”.

Lo avevano chiesto anche sindaci, sindacati e comitato locale lo scorso gennaio, durante l’incontro avvenuto con il presidente Toti. Allora, il governatore aveva assicurato che sarebbero state avviate delle analisi per verificare che i numeri dimostrassero la reale necessità di una seconda automedica e dell’apertura del Ppi h24 e non più solo sulle 12 ore. In caso positivo si era detto disposto ad implementare i servizi.

Come rimarca lo stesso Arboscello: “Risulta incomprensibile – dice – il motivo per cui si è voluto impedire la discussione su un tema su cui lo stesso presidente Toti aveva dato segnali di apertura durante la videoconferenza del 17 gennaio con i sindaci. Un altro schiaffo al territorio valbormidese”, conclude.