Vado, Solari carica l’ambiente prima del match contro il Pont Donnaz: “Tanta voglia di confermarci, mercoledì ho visto una grande reazione”

Vado Ligure. Mercoledì alle ore 15:00 allo stadio Chittolina è andata in scena una delle gare valevoli per la ventiquattresima giornata del Girone A della Serie D, un match che ha visto il Vado prevalere con il risultato di 4-1 nei confronti del fanalino di coda Saluzzo. Dopo cinque sconfitte consecutive i rossoblù sono così riusciti a ritrovare la vittoria ed il sorriso, un’iniezione di fiducia necessaria per poter riprendere a correre cercando di raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza.

Successivamente non sarebbe potuta mancare l’analisi di Matteo Solari, tecnico del Vado il quale ha analizzato la vittoria casalinga ottenuta in occasione del turno infrasettimanale parlando anche del match che i suoi dovranno affrontare quest’oggi: “Per quanto riguarda la partita di mercoledì sono stato molto contento della risposta dei ragazzi e di come abbiamo affrontato la partita. Siamo scesi in campo con con voglia ed intensità, sono molto soddisfatto soprattutto della reazione mentale dei miei giocatori. Questa squadra ha ottime caratteristiche anche da quel punto di vista: venivamo da cinque partite non positive a livello di risultato e, nonostante meritassimo di più, non era facile rialzarsi”.

In seguito l’allenatore dei rossoblù ha svelato come la voglia di confermarsi nella trasferta valdostana di quest’oggi contro il Pont Donnaz sia tanta, questo con la sua formazione che in allenamento è apparsa compatta e vogliosa. “Siamo tutti uniti con la volontà di salvare il Vado – ha chiosato Solari – Prima di Natale abbiamo vissuto un momento esaltante, ma ho sempre predicato calma ricordando il nostro obiettivo. I momenti bui arrivano e i calendari a volte impogono di affrontare una serie di partite difficili come accaduto dal 23 di gennaio al 13 febbraio (date della prima e dell’ultima sconfitta rimediate, ndr). Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo di certo scarsi ora, è normale nell’arco della stagione vivere dei periodo no”.

Infine il tecnico ha concluso il proprio intervento sottolineando ancora una volta come dalla trasferta contro il Pont Donnaz lui ed i suoi vorrebbero portare a casa il massimo: “Andremo a combattere una grande battaglia contro un’ottima squadra, attrezzata e molto forte. Il ritiro pre partita è un qualcosa di naturale derivante da ovvie esigenze logistiche. Ci fa bene però, stiamo bene insieme e c’è grande stima reciproca. La società è sempre molto vicina e la ringrazio perchè ci permette di fare le cose a modo”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Matteo Solari, allenatore del Vado oggi a caccia di un’affermazione che sarebbe importantissima per il morale della sua squadra e per la classifica.