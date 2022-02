Vadese, Tony Saltarelli: “Mancato il coraggio di darci un rigore. Orgoglioso di questo gruppo”

“Avevo qualche timore. La sconfitta della Sampierdarenese e il cambio di allenatore, prendendo il migliore che potessero prendere, rendevano possibile un’imbarcata vista la motivazione del Savona. Così non è stato”. Queste le parole con cui mister Tony Saltarelli ha esordito commentando la sconfitta di misura della sua Vadese contro il Savona (1-2).

Dalle parole del tecnico azzurrogranata, emerge l’orgoglio per avere messo in grossa difficoltà una corazzata con le motivazioni a mille nonostante le tantissime assenze che da mesi falcidiano la sua squadra. C’è anche spazio per un po’ di rammarico: “Peccato per quel possibile rigore – commenta – che secondo me l’arbitro non ha avuto il coraggio di dare. Ma va bene così, per il resto ha arbitrato bene. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto”.

“Oggi ho avuto la certezza – prosegue – che con tutti i titolari saremmo stati all’altezza di Sampierdarenese e Savona, ne sono convintissimo. Sono felice di questi ragazzi, avrei voluto farli crescere piano piano ma ho dovuto buttarli tutti insieme in campo. Anche grazie a loro abbiamo fatto cinque vittorie consecutive”.